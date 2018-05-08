Чемпионат мира по хоккею 2018
Кубок Украины по футболу 2018

Новости США

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 08.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Пенсионный фонд пересчитал пенсии для работающих пенсионеров
Пенсионный фонд пересчитал пенсии для работающих пенсионеров
Новости: В Минздраве рассказали о состоянии детей в Черкассах
В Минздраве рассказали о состоянии детей в Черкассах
Новости: Мигель Велозу - об этапе своей карьеры в киевском "Динамо"
Мигель Велозу - об этапе своей карьеры в киевском "Динамо"
Новости: Злата Огневич назвала своих фаворитов на Евровидении 2018
Злата Огневич назвала своих фаворитов на Евровидении 2018
X

Крупнейший российский экспортер оружия попал под новые санкции США

"Рособоронэкспорт"
17:31 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости мира: США вводят санкции в отношении "Рособоронэкспорта", которые вступят в силу уже завтра.

Вашингтон вводит санкции против компании "Рособоронэкспорт", обвиняя ее в нарушении действующего в США режима нераспространения вооружений в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

Соответствующее решение принято 30 апреля и вступит в действие 9 мая, отмечается в сообщении, опубликованном во вторник для ознакомления в "Федеральном реестре" США.

В частности, в соответствии с принятым решением, никакие департамент или агентство администрации США не могут заключать контракты на поставку материалов, технологий или услуг, кроме тех, которые определены госсекретарем.

Никакие департамент или агентство администрации США не могут оказывать содействие в рамках программ американской администрации, кроме тех, которые определены госсекретарем.

Невозможны продажа вооружений и боеприпасов, предоставление услуг в рамках Акта о контроле над экспортом вооружений.

Кроме того, прекращается предоставление новых индивидуальных лицензий на товары, экспорт которых контролирует Акт администрации по экспорту и Правила администрации по экспорту.

Эти ограничительные меры будут действовать в течение двух лет с момента ввода в действие, кроме тех, которые будут определены госсекретарем.

Документ утвержден помощником госсекретаря США по вопросам международной безопасности и нераспространения Кристофером Фордом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Рособоронэкспорт, Россия, Санкции, Санкции РФ, США.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости США

Во вторник Трамп объявит о своем решении по поводу иранского атома США ввели санкции против 20 компаний Венесуэлы за наркотрафик Трамп не поедет в Иерусалим

Последние новости

Евровидение 2018: все песни стран-участниц первого полуфинала (Видео) Лицеисты в Кривом Роге потеряли сознание на параде Девушка превращает любую вещь в произведение искусства простыми нитками и пряжей (Фото)
Сегодня читают
01 Ученые рассказали о самых полезных крупах для похудения
02 Гроза и ветер: киевлян предупреждают об ухудшении погоды
03 Алексеев удивил зрителей "Евровидения" (Видео)
04 В Новой Зеландии появилась гигантская трещина на поле
05 Киевом прошли сильные ливни с грозами: потрясающие фото, видео
Новости сегодня
19:01 Суд Киева не запретил активистам предотвращать акции "Бессмертного полка"
18:41 В штабе сборной Италии может появиться легендарный игрок "Ювентуса" и "Милана"
18:29 Медведев начал премьерство с поднятия пенсионного возраста
18:28 Курьезные причины запретить фотографировать фигуристов во время выступления
18:13 "Ливерпуль" теряет защитника перед игрой с "Реалом" в финале ЛЧ в Киеве
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко: Сильная армия - основной показатель безопасности Украины
Сильная армия - основной показатель безопасности Украины
Новости: День памяти и День победы: как отмечается, история праздника в Украине и мире
День памяти и День победы: как отмечается, история праздника
Новости: Грозы и ливни: украинцам еще на два дня обещают неустойчивую погоду
Украинцам еще на два дня обещают неустойчивую погоду
Новости: Научные факты о Венере, которые удивят даже знатоков астрономии
Научные факты о Венере, которые удивят даже знатоков астрономии
Добавить комментарий
0