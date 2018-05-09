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Иранская ядерная программа: Минфин США назвал сроки возобновления санкций

Стивен Мнучин
04:31 Сегодня Телеграф

Новости мира: В полном объеме санкции наберут полную силу в течении 3-6 месяцев, а сама работа по восстановлению ограничений начнется немедленно.

Санкции США против Ирана, связанные с его ядерной программой, будут возобновлены поэтапно - в течение трех-шести месяцев до уровня, который действовал до подписания Иранской ядерной программы.

Об этом говорится в заявлении министра финансов США Стивена Мнучина, передает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"После завершения 90 и 180-дневного сроков, действие санкций снова наберет полную силу", - подчеркнул министр.

При этом отмечается, что сама работа по восстановлению ограничений начнется немедленно.

В документе Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) говорится, что с 6 августа будет возобновлено действие запрета на покупку долларов правительством Ирана, санкций против торговли золотом и другими драгоценными металлами.

Кроме этого, возобновят действие санкций против покупки и продажи алюминия, стали, угля, программного обеспечения для промышленных производств, а также ограничения на операции с суверенным долгом Ирана.

Также вступят в силу санкции против иранского автопрома.

"С 4 ноября, по окончании 180-дневного срока, будет возобновлено действие санкций против судоходного и судостроительного сектора, ограничения на нефтяные и нефтехимические транзакции с иранскими государственными компаниями и санкции против иностранных банков за работу с Центробанком Ирана", - отметили в Управлении.

В то же время в Госдепе заявили, что США и союзники "будут искать совместное решение иранской угрозы".

Госсекретарь Майк Помпео отметил, что "есть общая заинтересованность в том, чтобы решить проблему иранской угрозы и не дать Ирану развивать ядерное оружие".

В Белом доме подчеркнули, что готовы отменить санкции против Ирана, если Тегеран прекратит разработку ядерного оружия и средств его доставки и "прекратит дестабилизацию ситуации на Ближнем Востоке и поддержку террористических организаций".

"Кроме прекращения разработки ядерного оружия, иранский режим должен избавиться от межконтинентальных баллистических ракет, отказаться от разработки ракет, способных доставлять ядерное оружие, и не поставлять их другим сторонам", - говорится в заявлении.

Среди террористических организаций, финансовую, военную и политическую поддержку которых должен прекратить Иран, в администрации Трампа назвали "Хезболлу", "ХАМАС", "Талибан" и "Аль-Каиду".

Также США требуют, чтобы Иран отказался от поставок оружия боевикам-хуситам в Йемене и не создавал угрозу судоходству в Персидском заливе.

Белый дом настаивает, чтобы Тегеран прекратил публично называть своей целью уничтожение Израиля, не организовывал кибератаки против США и их союзников.

Еще одним требованием, выдвинутым Тегарану, стал отказ режима от нарушения прав человека на территории страны.

Как сообщалось, Трамп официально объявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном.

Глава Белого дома подписал президентский меморандум о начале возобновления "ядерных" санкций США против иранского режима.

Тегеран назвал решение США "незаконным и таким, которое подрывает действие международных соглашений".

Вместе с тем президент Ирана Хасан Роухани заявил о готовности возобновить ядерные работы после переговоров с представителями европейских государств, которые подписали ядерную сделку.

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Новости мира, Иран, Минфин США, Санкции, СВПД, Стивен Мнучин.
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