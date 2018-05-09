Обама назвал ошибочным решение Трампа выйти из договора по иранскому атому

Бывший президент США Барак Обама назвал ошибочным решение своего преемника Дональда Трампа выйти из ядерного соглашения с Ираном.

Об этом говорится в заявлении Обамы на странице в Facebook.

"Я считаю, что решение поставить ядерную сделку под угрозу без каких-либо нарушений соглашения со стороны Ирана - это серьезная ошибка. США в конечном итоге рискуют остаться проигравшими в выборе между ядерным оружием в руках Ирана и войной на Ближнем Востоке", - написал Обама.

Экс-президент США отметил, что иранское соглашение значительно откатило назад ядерную программу Тегерана и было образцом возможной будущей сделки с Северной Кореей.

"СВПД - это образец того, чего может достичь дипломатия. Его режим инспекций и верификации - это именно то, над чем США должны работать в случае с КНДР. Именно поэтому сегодняшнее заявление является ошибочным", - заявил Обама.

Экс-президент США добавил, что отказ от ядерной сделки с Ираном отворачивает США от своих ближайших союзников. Обама отметил, что всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе работает, и это мнение "разделяют европейские союзники, независимые эксперты и действующий глава Минобороны США".

Во вторник, 8 мая, Трамп объявил о выходе США из ядерного соглашения с Ираном.