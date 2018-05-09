Глава Пентагона: США не допустят, чтобы Иран получил ядерное оружие

Соединенные Штаты после выхода из Иранского ядерного соглашения нацелены на взаимодействие с союзниками и партнерами, чтобы не допустить появления у Тегерана ядерного оружия.

Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис на слушаниях в среду в Комитете по ассигнованиям Сената.

"Мы продолжим работать вместе с союзниками и партнерами для того, чтобы гарантировать, что Иран никогда не сможет получить ядерное оружие", - заявил глава оборонного ведомства США.

Он отметил, что Соединенные Штаты будут параллельно работать с союзниками по вопросам реагирования на ряд других угроз со стороны Ирана. Как неоднократно подчеркивали в Вашингтоне, Тегеран разрабатывает баллистические ракеты, способные нести ядерное оружие, поддерживает террористические организации и ведет агрессивную политику в регионе, что неоднократно отмечал официальный Вашингтон.

Как сообщалось, во вторник президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из Иранского ядерного соглашения и подписал президентский меморандум по возобновлению санкций против Ирана, связанных с его ядерной программой.