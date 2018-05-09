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Трамп исключил возможность встречи с Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне

Дональд Трамп
23:01 Ср, 9 Май 2018 Телеграф
Укринформ

Новости мира: Президент США Дональд Трамп исключил возможность проведения саммита Соединенных Штатов и КНДР в демилитаризованной зоне Корейского полуострова.

Вариант проведения встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в демилитаризованной зоне на границе между КНДР и Южной Кореей уже не рассматривается.

Об этом сообщил журналистам в среду сам глава Белого дома, передает американское центральное издание Politico.

"Президент Дональд Трамп заявил, что его запланированная встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном не будет проходить в демилитаризованной зоне (ДМЗ) между Северной и Южной Кореей, о которой он высказался в прошлом", - говорится в публикации.

Американский президент также подтвердил журналистам в Белом доме, что дата и место его встречи с Кимом будет объявлена в течение ближайших трех дней. "Мы просто работаем над подготовкой (встречи - ред.)", - отметил президент.

Таким образом, очевидным местом для переговоров между главой Белого дома и лидером КНДР считается Сингапур.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает различные страны для встречи с Кимом, "включая Сингапур, и мы также говорим о возможности (проведения встречи - ред.) в демилитаризованной зоне (ДМЗ)". Позднее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что переговоры, скорее всего, пройдут в Сингапуре.

Государственный секретарь США Майк Помпео, который провел в среду, 9 мая, переговоры с Ким Чен Ыном заявил, что дата и время переговоров согласованы сторонами. При этом он не исключил, что встреча может продолжаться и два дня, если будет что обсуждать.

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Новости мира, Дональд Трамп, Ким Чен Ын, КНДР, США, Южная Корея.
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