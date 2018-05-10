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Трамп не считает себя достойным Нобелевской премии мира

Дональд Трамп
01:47 Сегодня Телеграф

Новости мира: Дональд Трамп заявил журналистам в среду, 9 мая, что не считает себя достойным Нобелевской премии мира

Президент США Дональд Трамп считает, что все думают, что он заслуживает Нобелевскую премию мира, но он хочет другой награды.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на CNN.

"Все так думают, но я никогда не скажу этого", - ответил, улыбаясь, Трамп на вопрос журналиста, заслуживает ли он такой чести за улучшение отношений с КНДР.

Он добавил, что сосредоточен на достижении соглашения с Северной Кореей (по денуклеаризации Корейского полуострова).

"Премия, которой я хочу, это победа для мира. Даже не здесь - я хочу победы для мира, потому что это то, о чем мы говорим. Так что это единственная премия, которой я хочу", - сказал Трамп.

Нобелевская премия мира - одна из шести наград, присуждаемых Нобелевским комитетом.

Нобелевские призы обычно объявляются в октябре, но присуждаются ежегодно 10 декабря, в годовщину смерти Альфреда Нобеля.

Если бы Трамп получил награду, он был бы пятым американским президентом, удостоенным этой чести.

Лауреатами Нобелевской премии являются президенты США Теодор Рузвельт, Вудро Вильсон, Джимми Картер и Барак Обама.

В конце апреля президент Южной Кореи Мун Чже Ин сказал, что Трамп мог бы стать достойным лауреатом Нобелевской премии мира, после саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Президент Трамп должен получить Нобелевскую премию мира. Единственное, что нам нужно - это мир", - сказал Мун.

Напомним, в мае или в начале июня должен состояться исторический саммит лидеров КНДР и США.

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Новости мира, Дональд Трамп, Нобелевская премия мира, Президент США, США.
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