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США готовят дополнительные санкции против Ирана

Белый дом
04:09 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: В Вашингтоне хотят быть уверенными, что Иран не получит доступа к ядерному оружию.

Кроме возобновления санкций против Тегерана вследствии выхода США с Иранского ядерного соглашения (JCPOA), официальный Вашингтон готовит новый, дополнительный пакет экономических ограничений, который может быть объявлен уже на следующей неделе.

Об этом заявила во время брифинга в среду пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Мы готовимся ввести дополнительные санкции (против Ирана – ред.) уже на следующей неделе", - отметила официальный представитель администрации американского президента.

"Мы продолжим осуществлять максимальное давление, (вводить – ред.) огромные санкции против них", отметила Сандерс.

Пресс-секретарь Белого дома, кроме того, уточнила, что все ограничения против Тегерана, которые существовали ранее, до заключения Иранского ядерного соглашения, также будут обновлены.

Как сообщалось, во вторник президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из JCPOA, а также подписал президентский меморандум о возобновлении санкций против Ирана, которые были приостановлены этим соглашением. Позже в американском Минфине пояснили, что предыдущие ограничения, связанные с иранской ядерной программой, снова вступят в силу поэтапно, через 90-180 дней. С этой целью Агентство контроля за иностранными активами (OFAC) подготовит и издаст новые распорядительные документы.

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