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На Гавайях могут произойти новые вулканические извержения

Вулканические извержения на Гавайях
05:43 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Хотя агрессивная вулканическая активность приостановилась, выбросы пара продолжаются, что указывает на возможную дальнейшую опасность.

После нескольких дней сейсмической активности на Гавайях (США) и извержение вулкана Килауэа, которое повлекло за собой уничтожение десятков домов и эвакуацию 1,7 тыс. жителей, сейсмологи предупреждают о новой вулканическуй активности.

Об этом сообщает в ночь на пятницу центральный американский телеканал ABC News.

"Снижение лавового озера в вулкане увеличило возможность взрывных извержений в течение ближайших недель", - приводит телеканал сообщение обсерватории, которая действует в рамках Программы по изучению вулканической опасности, в Соединенных Штатах.

В обсерватории отметили, что пока наука не может заранее давать точных прогнозов такой активности, однако предупредили, что нынешние условия в районе вулкана Килауэа могут спровоцировать дальнейшие извержения.

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Новости мира, Вулканические извержения, Вулканы, Гавайи, США.
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