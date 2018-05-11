На Гавайях могут произойти новые вулканические извержения
Новости мира: Хотя агрессивная вулканическая активность приостановилась, выбросы пара продолжаются, что указывает на возможную дальнейшую опасность.
После нескольких дней сейсмической активности на Гавайях (США) и извержение вулкана Килауэа, которое повлекло за собой уничтожение десятков домов и эвакуацию 1,7 тыс. жителей, сейсмологи предупреждают о новой вулканическуй активности.
Об этом сообщает в ночь на пятницу центральный американский телеканал ABC News.
"Снижение лавового озера в вулкане увеличило возможность взрывных извержений в течение ближайших недель", - приводит телеканал сообщение обсерватории, которая действует в рамках Программы по изучению вулканической опасности, в Соединенных Штатах.
В обсерватории отметили, что пока наука не может заранее давать точных прогнозов такой активности, однако предупредили, что нынешние условия в районе вулкана Килауэа могут спровоцировать дальнейшие извержения.