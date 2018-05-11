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Принцип "сетевого нейтралитета" в США планируют отменить

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06:00 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Это предоставит возможность провайдерам вводить дополнительную плату и усложнять доступ к определенному контенту.

Федеральная комиссия по коммуникациям (FCC) Соединенных Штатов объявила решение об отмене правил "сетевого нейтралитета" 11 июня.

Об этом сообщило в четверг американское центральное информагентство Reuters.

"Американские правила "сетевого нейтралитета" завершат свое действие 11 июня и вступят в силу новые правила, которые открывают провайдерам широкие полномочия относительно того, который потребители будут иметь доступ к Интернету", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, Комиссия еще в декабре приняла решение отменить правила так называемого открытого Интернета, введенные в 2015 году. Они, в частности, запрещали поставщикам блокировать или замедлять доступ к контенту, а также начислять дополнительную плату для потребителей за определенный контент. Правила должни были обеспечить бесплатный и открытый доступ к Интернету, предоставлять потребителям равный доступ к веб-контента и заблокировать провайдерам возможность продвигать контент.

По новым правилам, интернет-провайдеры должны сообщать потребителям, что они блокируют или замедляют определенный контент или предлагают платный "скоростной доступ".

Решение FCC в декабре вызвало массовые протесты среди американского населения, после чего прокуроры из 22 штатов подали иск, чтобы запретить изменение правил в пользу интернет-провайдеров. Кроме того, Сенат США на следующей неделе может вынести этот вопрос на голосование, которое должно решить, утвердить или отменить решение Федеральной комиссии по коммуникациям США.

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Новости мира, Интернет в США, Сетевой нейтралитет, США, Федеральная комиссия по коммуникациям.
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