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Пенс выступил за сворачивание расследования по вмешательству России в выборы

Майк Пенс
07:20 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Вице-президент США Майк Пенс не впервые ли публично поддержал призыв главы Белого дома Дональда Трампа, который настаивает на завершении расследования ФБР.

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что расследования специального прокурора Роберта Мюллера относительно вмешательства России в президентские выборы должно быть завершено, подчеркнув, что это будет отвечать интересам страны.

Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC в четверг.

"Я бы с очень высоким уважением призвал бы специального прокурора и его команду завершить свою работу", - отметил вице-президент Соединенных Штатов.

Он объяснил, что на протяжении около года с момента начала расследования администрация "выделила более миллиона документов" и в полной мере сотрудничала со следствием. "Поэтому, в интересах страны, я думаю, пришло время, чтобы это закрыть", - отметил Пенс.

Отвечая на вопрос, не является дополнительной причиной для продолжения расследования хотя бы тот факт, что адвокат Трампа получил миллионы долларов от компании, связанной с РФ, Пенс ответил, что это "частное дело", и он не осведомлен в его деталях.

Сам Трамп неоднократно называл следствие "охотой на ведьм" и подчеркивал, что Мюллер собрал команду ангажированных демократов.

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Новости мира, Выборы, Майк Пенс, Россия, США.
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