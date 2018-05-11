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В США опубликовали копии постов российской "фабрики троллей" в Facebook

Facebook
08:22 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook

Новости мира: Часто воздействие осуществлялось через группы в Facebook афроамериканцев и ЛГБТ-сообщества.

Конгрессмены-демократы Комитета по разведке Палаты представителей США опубликовали копии проплаченных "фабрикой троллей" постов в Facebook, созданных с целью повлиять на американские президентские выборы в 2016 году.

Об этом сообщается на сайте комитета, передает Украинская правда.

Представители Демократической партии США напоминают, что в январе 2017 года разведывательное сообщество пришло к выводу, что Россия вмешивалась в американские выборы, пытаясь содействовать победе Дональда Трампа и проигрышу Хиллари Клинтон.

Как отметил член комитета Адам Шифф во время открытого слушания в ноябре 2017 года при участии представителей Facebook, Twitter и Google, [российская] кампания в социальных сетях была направлена на раскол в США, разжигание волнений на почве ряда разногласий.

Одно из 3,5 проплаченных объявлений, которое призывает темнокожих американцев бойкотировать выборы.

"Русские сделали это, объединив фейковые аккаунты, страницы и сообщества, чтобы продвигать политизированный контент и видео, а также мобилизовать настоящих американцев подписывать онлайн-петиции и участвовать в митингах и протестах", - заявил он.

Как утверждается, всего было приобретено более 3,5 тысяч объявлений. Их увидело 11,4 миллионов американцев. Российской "фабрикой троллей" было создано 470 страниц в facebook. Эти страницы, в свою очередь, сгенерировали 80 тысяч единиц контента, который распространили на более чем 126 млн американцев.

Всего опубликовано 3,5 тысяч платных объявлений за 2015-2017 годы.

Как сообщалось, Специальный прокурор США Роберт Мюллер выдвинул обвинения против 13 россиян, которые работали на "фабрике троллей", и еще 3 организаций во вмешательстве в выборы президента Соединенных Штатов.

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Новости мира, Facebook, Выборы США 2016, США, Фабрика троллей.
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