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Трамп надеется заключить новую сделку по иранскому атому

Дональд Трамп
15:42 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: Президент США также выразил уверенность в честности Иранской стороны.

Президент США Дональд Трамп сказал, что он может заключить лучшую сделку по ядерной программе с Ираном. Об этом он заявил на митинге в Индиане в четверг, передает телеканал MSN.

"Я надеюсь, что буду иметь возможность с ними заключить соглашение - хорошую сделку, хорошую сделку для них, лучшую - для них. Но мы не можем позволить им иметь ядерное оружие. Мы должны иметь возможность прийти к их стороне и проверить эту сторону. Мы должны иметь возможность зайти на их военные базы и посмотреть, они обманывают или нет. Конечно, мы все уверены, что они не обманывают, но на всякий случай", - сказал президент США во время выступления.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из иранской ядерной сделки, которая накладывала ограничения на активность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие санкций СБ ООН и односторонних ограничительных мер, введенных ранее США и ЕС. 

Лидеры Великобритании, Германии и Франции Тереза Мэй, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон призвали всех участников иранской ядерной сделки и дальше полностью выполнять ее, а президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран не откажется от СВПД и продолжит придерживаться своих обязательств. 

В четверг, 10 Мая президент Ирана Хасан Роухани в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что "сделает все, чтобы остаться в сделке по ядерной программе Тегерана".

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Новости мира, Дональд Трамп, Иран, СВПД, Ядерная программа Ирана.
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