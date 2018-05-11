Трамп надеется заключить новую сделку по иранскому атому

Президент США Дональд Трамп сказал, что он может заключить лучшую сделку по ядерной программе с Ираном. Об этом он заявил на митинге в Индиане в четверг, передает телеканал MSN.

"Я надеюсь, что буду иметь возможность с ними заключить соглашение - хорошую сделку, хорошую сделку для них, лучшую - для них. Но мы не можем позволить им иметь ядерное оружие. Мы должны иметь возможность прийти к их стороне и проверить эту сторону. Мы должны иметь возможность зайти на их военные базы и посмотреть, они обманывают или нет. Конечно, мы все уверены, что они не обманывают, но на всякий случай", - сказал президент США во время выступления.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из иранской ядерной сделки, которая накладывала ограничения на активность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие санкций СБ ООН и односторонних ограничительных мер, введенных ранее США и ЕС.

Лидеры Великобритании, Германии и Франции Тереза Мэй, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон призвали всех участников иранской ядерной сделки и дальше полностью выполнять ее, а президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран не откажется от СВПД и продолжит придерживаться своих обязательств.

В четверг, 10 Мая президент Ирана Хасан Роухани в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что "сделает все, чтобы остаться в сделке по ядерной программе Тегерана".