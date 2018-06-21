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В США отменят закон, разделяющий семьи нелегальных иммигрантов

Дональд Трамп
00:30 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Сообщается, что Палата представителей Соединенных Штатов - нижняя палата Конгресса - должна рассмотреть законопроект в четверг, 21 июня.

Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет закон, прекращающий разделение семей нелегальных мигрантов.

Об этом сообщает агентство AFP.

"Мы подпишем правительственное постановление скоро", - сказал Трамп в Белом доме.

Однако его формулировка и содержание пока неизвестны.

Раньше генеральный прокурор США Джефф Сешнс заявил, что мигранты из Центральной Америки, которые незаконно пересекают границу с США, могут быть разлучены со своими детьми. Власть страны может обвинить в незаконном проникновении лишь родителей, но не детей. При этом, дети не могут быть отправлены в те же места заключения, что и их родители. Их отправляют в отдельные приюты, которые находятся в том числе в помещениях бывших супермаркетов.

Эта политика за шесть недель привела к тому, что почти две тысячи детей были разлучены со своими родителями.

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Новости мира, Дональд Трамп, Иммигранты, Центральная Америка.
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