В США отменят закон, разделяющий семьи нелегальных иммигрантов

Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет закон, прекращающий разделение семей нелегальных мигрантов.

Об этом сообщает агентство AFP.

"Мы подпишем правительственное постановление скоро", - сказал Трамп в Белом доме.

Однако его формулировка и содержание пока неизвестны.

Раньше генеральный прокурор США Джефф Сешнс заявил, что мигранты из Центральной Америки, которые незаконно пересекают границу с США, могут быть разлучены со своими детьми. Власть страны может обвинить в незаконном проникновении лишь родителей, но не детей. При этом, дети не могут быть отправлены в те же места заключения, что и их родители. Их отправляют в отдельные приюты, которые находятся в том числе в помещениях бывших супермаркетов.

Эта политика за шесть недель привела к тому, что почти две тысячи детей были разлучены со своими родителями.