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США обеспокоены российскими газопроводами в Европу
21:06 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook
Новости мира: США уверены, что строительство российских газопроводов приносит ущерб, поскольку увеличивает зависимость от России.
Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл заявил в четверг, что проекты газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" не идут на пользу западным странам.
"Строительство газопроводов таких как "Северный поток-2" и "Турецкий поток" увеличивает зависимость Европы от российских энергетических монополистов. Это причинит ущерб Западу", - сказал он, выступая в Брюсселе.
Он также заявил, что США и Европа разделяют общие интересы, среди которых - стремление избавить Европу от "российского энергетического шантажа", а также привлечь Россию к ответственности в связи с ее действиями в отношении Украины.
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