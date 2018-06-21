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США обеспокоены российскими газопроводами в Европу

Северный Поток 2
21:06 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости мира: США уверены, что строительство российских газопроводов приносит ущерб, поскольку увеличивает зависимость от России.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл заявил в четверг, что проекты газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" не идут на пользу западным странам.

"Строительство газопроводов таких как "Северный поток-2" и "Турецкий поток" увеличивает зависимость Европы от российских энергетических монополистов. Это причинит ущерб Западу", - сказал он, выступая в Брюсселе.

Он также заявил, что США и Европа разделяют общие интересы, среди которых - стремление избавить Европу от "российского энергетического шантажа", а также привлечь Россию к ответственности в связи с ее действиями в отношении Украины.

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Все по теме:

Новости мира, Газопровод, Евросоюз, Россия, Северный поток-2, США, Турецкий поток.
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