США обеспокоены российскими газопроводами в Европу

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл заявил в четверг, что проекты газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" не идут на пользу западным странам.

"Строительство газопроводов таких как "Северный поток-2" и "Турецкий поток" увеличивает зависимость Европы от российских энергетических монополистов. Это причинит ущерб Западу", - сказал он, выступая в Брюсселе.

Он также заявил, что США и Европа разделяют общие интересы, среди которых - стремление избавить Европу от "российского энергетического шантажа", а также привлечь Россию к ответственности в связи с ее действиями в отношении Украины.