Администрация Трампа готовится к масштабной реформе федерального правительства

Администрация Президента США Дональда Трампа предлагает масштабную реорганизацию федерального правительства, передает AP.

План предусматривает объединение министерств образования и труда, перемещение федеральной программы продовольственных талонов в Министерство здравоохранения и социальных услуг и переименование этого ведомства.

Административно-бюджетное управление хочет, чтобы Министерство обороны взяло на себя процесс проверки личных данных, который в последние месяцы подвергался тщательному анализу.

Эти рекомендации являются результатом президентского указа, подписанного Дональдом Трампом в марте 2017 года, который требует пересмотра федерального правительства с целью выявления лишних расходов и упорядочения ведомств.

Напомним, 20 июня Президент США Дональд Трамп в среду подписал исполнительный указ, согласно которому прекращается практика разлуки семей нелегальных иммигрантов.

Согласно тексту документа, президент дает поручение Министерству юстиции добиться изменения судебного предписания одного из окружных судов штата Калифорния таким образом, чтобы оно позволяло семьям, которые были задержаны за незаконное пересечение американской границы, вместе находиться в местах предварительного заключения до рассмотрения судом их дела.