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Торговая война США и ЕС: Трамп пригрозил новыми пошлинами

Импорт авто
18:42 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Дональ Трамп пригрозил ЕС введением 20-процентных пошлин на импорт европейских автомобилей.

Президент США Дональд Трамп заявил, что, учитывая существующие пошлины и барьеры для американских компаний в ЕС, Вашингтон может ввести 20-процентные пошлины на импорт европейских автомобилей.

"Учитывая тарифы и барьеры, которые долгое время существуют против США, наших крупных компаний и рабочих в Европейском союзе, если эти тарифы и барьеры в скором времени не будут сняты, мы введем 20-процентные пошлины на все их автомобили, ввозимые в США. Собирайте их (автомобили) здесь!" - написал Д.Трамп в своем "Твиттере" в пятницу.

22 июня в ЕС начинают действовать пошлины в размере 25% на товары американского экспорта общим объемом 2,8 млрд евро.

Эта мера стала ответом на решение Вашингтона ввести с 1 июня пошлины на импорт европейской стали и алюминия.

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Новости мира, Дональд Трамп, ЕС, Пошлины, США.
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