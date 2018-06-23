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США и Южная Корея приостанавливают часть совместных учений

Трамп и Ким Чен Ын
05:19 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Северная Корея регулярно выражала возмущение этими маневрами, утверждая, что они являются подготовкой к вторжению.

США и Южная Корея договорились на неопределенное время прекратить проведение совместных маневров Ulchi-Freedom Guardian.

Как передает «Голос Америки», пресс-служба Пентагона сообщила: «Чтобы помочь имплементации решений Сингапурского саммита, в координации с нашим союзником Республикой Корея, министр обороны Джеймс Мэттис принял решение на неопределенное время прекратить некоторые учения».

Речь идет об учениях Ulchi-Freedom Guardian, которые под различными названиями проводились на полуострове с 1968 года – обычно весной. В 2017 году в них приняли участие 17,5 тыс. американских и 50 тыс. южнокорейских военнослужащих, а также воинские контингенты ряда других государств, маневры продолжались 11 дней. В этом году учения были отложены на более поздний срок, чтобы не препятствовать проведению Олимпиады в Южной Корее, сказано в сообщении.

Президент Дональд Трамп после встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре заявил, что учения носят провокационный характер и их отмена позволит сэкономить много денег. Это противоречит предыдущим декларациям США и Южной Кореи, которые утверждали, что на учениях отрабатываются только оборонительные операции, отмечает издание.

Как сообщает Reuters, в пятницу пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт завила, что США приостанавливают программу Freedom Guardian, а также две учебные программы обмена в рамках сотрудничества с корейской морской программой, запланированные на следующие три месяца.

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Новости мира, Дональд Трамп, КНДР, мир, Политика, Северная Корея, США, Южная Корея.
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