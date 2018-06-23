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СМИ: В США планируют построить гигантские лагеря для мигрантов

Лагерь
19:50 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Для мигрантов, которые нелегально пересекли границу США, планируется построить несколько палаточных лагерей в разных штатах.

Политика "нулевой терпимости" к нелегальным мигрантам администрации Дональда Трампа приобретает новые масштабы с планами Военно-морских сил США построить палаточные лагеря в нескольких штатах для свыше сотен тысяч человек, которые незаконно пересекли границу США. Об этом сообщил американский еженедельник Time со ссылкой на докладную записку руководства ВМС США, которую получил в свое распоряжение.

"Военно-морские силы США разрабатывают планы по сооружению огромных центров содержания для десятков тысяч иммигрантов на отдаленных базах в Калифорнии, Алабаме и Аризоне, что расширяет задачи для военных в реализации политики "нулевой терпимости" президента Трампа", - отмечает издание, цитируя документ, подготовленный для утверждения министром ВМС США. В нем идет речь, в частности, о намерениях построить "временные и простые" палаточные городки для содержания 25 тыс. мигрантов на оставленных аэродромах в штате Алабама, возле границы с Флоридой. Кроме того, документ предусматривает строительство лагеря на 47 тыс. человек в районе бывшей базы ВМС "Конкорд" около Сан-Франциско, а также еще одного объекта на 47 тыс. человек на полигоне морской пехоты Кэмп Педлтон на юге Калифорнии. В планах также - рассмотрение возможности создания возможностей для пока неопределенного количества мигрантов на авиабазе ВМС возле Юмы, штат Аризона.

При этом предусматривается, что расходы ВМС на строительство и обслуживание лишь одного объекта на 25 тыс. человек будут составлять около $233 млн в течение шестимесячного периода. Несмотря на то, что военные пока не получили официального приказа на сооружение лагерей для содержания такого количества иммигрантов, уже сейчас понятно, что они вместе с другими правительственными структурами также привлекаются к выполнению политических заданий кабинета Д. Трампа. Формально, для реализации плана необходимо соответствующее обращение Министерства внутренней безопасности США.

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Новости мира, ВМС, Дональд Трамп, Лагеря, Мигранты, США.
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