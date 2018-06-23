Помпео рассказал о расхождениях США и России

Соединенные Штаты и Россия имеют существенные расхождения, в частности, в вопросах Сирии, Украины, а также относительно вмешательства в процесс выборов в США, однако продолжат искать общий язык для разрешения споров. Так охарактеризовал состояние диалога между Вашингтоном и Москвой госсекретарь США Майк Помпео, комментируя телеканалу MSNBC подготовку к возможной встрече президентов Д. Трампа и В. Путина.

"Я несколько раз уже общался с Сергеем Лавровым, будучи государственным секретарем. Разговоры были полезными, каждый из нас высказал свое недовольство друг другу по разным вопросам", - отметил М. Помпео, добавив, что речь идет, в том числе, о вмешательстве в американские выборы.

"Кое-что из того, как они (россияне) ведут себя в Сирии и Украине, это просто не полезно, они не разделяют конструктивного подхода к ценностям, которыми дорожат американцы", - подчеркнул госсекретарь США. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат дипломатические усилия по этим вопросам, чтобы в России понимали интересы и обеспокоенность американской стороны. "И тогда в вопросах, где мы сможем найти общий язык, мы обязательно попробуем это сделать", - отметил он. Комментируя процесс подготовки встречи президентов США и России, М. Помпео подтвердил, что в ближайшие дни в Москву поедет советник по вопросам нацбезопасности Белого дома Джон Болтон. Сам же глава Госдепа не планирует ехать в российскую столицу, хотя отметил, что встретится с министром С. Лавровым в другом месте.