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Помпео и Гутерриш обсудили саммит лидеров США и КНДР в Сингапуре

Майкл Помпео
06:57 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: Майкл Помпео и генсек ООН Антониу Гуттериш обговорили саммит глав США и КНДР, который прошел в Сингапуре.

Госсекретарь Майкл Помпео обсудил в субботу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем итоги саммита лидеров США и КНДР, а также ситуацию на Ближнем Востоке.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науерт.

“Госсекретарь Помпео провел сегодня в Вашингтоне встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Они обсудили итоги саммита (Дональда Трампа и Ким Чен Ына), усилия по денуклеаризации Корейского полуострова, ситуацию в Ливии, перспективы достижения мира на Ближнем Востоке, а также недавнюю поездку генерального секретаря в Мали”, — отметила она в распространенном заявлении.

По словам Науэрт, Помпео и Гутерриш “согласились с необходимостью уделять первостепенное внимание оказанию гуманитарной помощи в Йемене и Сирии”.

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Новости мира, Дональд Трамп, Ким Чен Ын, КНДР, мир, ООН, Политика, Северная Корея, США.
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