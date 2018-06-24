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Трамп: Между нами с Ким Чен Ыном возникла хорошая химия

Дональд Трамп
05:16 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Дональд Трамп отметил, что в ходе саммита в Сингапуре он и северокорейский лидер "пришли к замечательному соглашению".

Президент США Дональд Трамп доверяет Ким Чен Ыну и считает, что северокорейский лидер сделает правильную вещь для своей страны.

"Да, я думаю, что у меня очень хорошие отношения (с Ким Чен Ыном -ИФ). Между нами возникла хорошая химия", - сказал Д.Трамп в интервью телеканалу TBN, отвечая на вопрос о том, доверяет ли он лидеру КНДР.

По мнению президента США, Ким Чен Ын "хочет что-то сделать для своей страны, возможно, для своей семьи или для себя, хочет сделать правильную вещь".

По его словам, США вернули американских граждан, осужденных в КНДР, добились передачи останков погибших в ходе Корейской войны американских военнослужащих. Д.Трамп подчеркнул, что КНДР больше не осуществляет запуски ракет и не проводит ядерные испытания.

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Новости мира, Дональд Трамп, Ким Чен Ын, КНДР, мир, Политика, Северная Корея, США.
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