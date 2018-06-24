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В Конгресс США внесен проект антироссийской резолюции

Конгресс США
07:07 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Конгрессмены от Демократической и Республиканской партий внесли проект резолюции в поддержку Украины, Грузии и Молдовы.

Двухпартийная группа конгрессменов внесла на рассмотрение Палаты представителей американского Конгресса проект резолюции в поддержку политического суверенитета и территориальной целостности Украины, Грузии и Молдовы. Об этом сообщило в субботу Посольство Украины в США.

"Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий представили в Конгрессе США проект резолюции, которая подтверждает поддержку Соединенными Штатами Америки политического суверенитета и территориальной целостности Украины, Грузии и Молдовы", - отметили в украинском дипломатическом представительстве. Документ, зарегистрированный под номером H. Res. 955, содержит шесть страниц текста. В нем, в частности, отмечается, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать усилия трех государств, направленных на восстановление территориальной целостности, установление политической независимости и интеграции в европейское сообщество.

Конгрессмены призывают Россию немедленно положить конец военной поддержке незаконным вооруженным формированиям, которые действуют на суверенных территориях Украины, Грузии и Молдовы, а также прекратить насильственную и незаконную попытку аннексировать Крым. Авторы резолюции также приветствуют углубление сотрудничества между тремя государствами, направленное на укрепление собственных возможностей в противодействии дестабилизирующим усилиям России, в том числе в сферах безопасности и обороны. Кроме того, проект резолюции выражает позицию США против построения российского проекта "Северный поток - 2" с учетом его угрозу энергетической безопасности Европы. Документ также призывает правительство США продолжить поддержку диверсификации энергопоставок в Европу, в том числе через содействие развитию инфраструктуры для приема сжиженного природного газа.

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Новости мира, Демократическая партия, Конгресс, Резолюция, Республиканская партия, США.
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