Трамп раскритиковал учения США и Южной Кореи

Президент США Дональд Трамп заявил, что полтора года выступал против проведения военных учений с Южной Кореей поскольку они стоят "целое состояние", об этом он рассказал в интервью TBN.

"Мы отправляем наши бомбардировщики с Гуама (остров на западе Тихого океана, на котором расположена военная база США)... они сбрасывают бомбы, затем возвращаются на Гуам и летят во второй раз. Это безумие. Мы тратим десятки миллионов, сотни миллионов на эти военные игры", — сказал Трамп.

Он добавил, что Южная Корея не платит США за проведение этих маневров, подчеркнув, что выступал против них долгое время. Д. Трамп заявил, что, во-первых, эти учения очень провокационные. "А во-вторых, кто хочет тратить столько денег?", — резюмировал президент США.