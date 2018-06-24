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Трамп раскритиковал учения США и Южной Кореи

Дональд Трамп
08:45 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: Дональд Трамп заявил, что выступает против совместных учений США и Южной Кореи, поскольку они стоят сотни миллионов долларов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что полтора года выступал против проведения военных учений с Южной Кореей поскольку они стоят "целое состояние", об этом он рассказал в интервью TBN.

"Мы отправляем наши бомбардировщики с Гуама (остров на западе Тихого океана, на котором расположена военная база США)... они сбрасывают бомбы, затем возвращаются на Гуам и летят во второй раз. Это безумие. Мы тратим десятки миллионов, сотни миллионов на эти военные игры", — сказал Трамп.

Он добавил, что Южная Корея не платит США за проведение этих маневров, подчеркнув, что выступал против них долгое время. Д. Трамп заявил, что, во-первых, эти учения очень провокационные. "А во-вторых, кто хочет тратить столько денег?", — резюмировал президент США.

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Новости мира, Армия, Дональд Трамп, США, Учения, Южная Корея.
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