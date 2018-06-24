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Власти США вернули иммигрантам более 500 детей

Иммигранты
09:32 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: В США иммигрантам вернули 522 ребенка, которых ранее разлучили с семьями, ожидается, что в ближайшее время вернут еще 16 детей.

Американские власти вернули в семье нелегальных иммигрантов более 500 детей, разлученных с родителями из-за политики нулевой толерантности к нарушителям миграционного законодательства. Такие данные в субботу привело министерство внутренней безопасности США.

"Таможенная и пограничная служба США воссоединила (с семьями) 522 ребенка-иностранца, которых разлучили со взрослыми в рамках инициативы нулевой терпимости", — говорится в сообщении. Ожидается, что в течение ближайших 24 часов с семьями воссоединятся еще 16 детей.

Также в США отправятся пять мексиканских парламентариев-членов комиссии. Они встретятся с американскими сенаторами и Палатой представителей, правозащитниками и активистами, чтобы изучить политику Д. Трампа, направленную против мигрантов из латиноамериканских стран, в частности, практику разделения семей, которая была запрещена только указом американского президента от 20 июня.

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Новости мира, Власти, Дети, Иммигранты, США, Терпимость.
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