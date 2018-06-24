Спикера Трампа выгнали из ресторана

Пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс попросили покинуть ресторан из-за того, что она работает на американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщила сама С. Сандерс в Twitter.

"Прошлой ночью владелица (ресторана) "Red Hen" в Лексингтоне, в штате Вирджиния, попросила меня уйти, потому что я работаю на президента США, и я любезно ушла. Ее поведение говорит больше о ней, чем обо мне. Я всегда буду относиться к людям с уважением, даже к тем, с которыми я не согласна", - написала она.

Как сообщает Washington Post, совладелица ресторана Стефани Вилкинсон попросила С. Сандерс оставить заведение из-за того, что она поддерживает политику разлучения детей с родителями - нелегальными мигрантами при пересечении американской границы и нежелания персонала видеть спикера Д. Трампа в заведении.

В четверг президент США Дональд Трамп утвердил указ, прекращающий политику "нулевой терпимости" нынешней администрации, которая приводила к разлучению детей с родителями - нелегальными мигрантами при пересечении границы США.