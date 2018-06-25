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Минюст США передал Конгрессу новые документы о вмешательстве РФ в выборы

США
01:55 Сегодня Телеграф
УНН
Фото из открытых источников

Новости мира: Конгрессу были переданы новые материалы по делу о возможном вмешательстве России в президентские выборы США.

Министерство юстиции США передало Палате представителей более тысячи новых секретных документов по делу о возможном вмешательстве России в американские выборы в 2016 году. Об этом сообщает Associated Press, передает УНН.

Большинство из документов связано с расследования ФБР о вмешательстве в России в выборы президента США и обработкой электронных писем демократки Хиллари Клинтон.

В документах также есть ответ на вопрос, использовали ФБР "конфиденциальные человеческие источники", прежде чем официально начали расследование в отношении действий России в 2016 году.

Как пишет AP, их передали под угрозой отставки и привлечения сотрудников министерства к ответственности за неуважение к Конгрессу.

Трамп требует расследования возможного внешнего вмешательства в его кампанию.

Напомним, министерство юстиции США дало поручение генеральному инспектору ведомства в рамках текущего процесса оценки выдачи разрешений на проведение слежки проверить, не было наблюдение за членами предвыборного штаба президента Дональда Трампа в 2016 году политически мотивированным.

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Новости мира, Выборы, Дональд Трамп, Конгресс, Политика, Россия, США.
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