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Трамп: Мигранты вторгаются в нашу страну

Дональд Трамп
12:55 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости мира: На своей странице в Twitter президент США Дональд Трамп назвал нелегальных мигрантов захватчиками и призвал немедленно их депортировать.

Президент США Дональд Трамп заявил, что людей, которые прибыли в Соединенные Штаты нелегально, нужно немедленно депортировать в страны, откуда они приехали, без какого-либо судебного процесса. Об этом сообщает Reuters. Д. Трамп сравнил нелегальных мигрантов с "захватчиками, которые пытаются ворваться в страну". Заявление главы Белого дома раскритиковали правозащитники и адвокаты по правам мигрантов - они утверждают, что это нарушает положение о судопроизводстве Конституции США, которое применяется как к гражданам Соединенных Штатов, так и к лицам, которые не имеют американского гражданства.

"Мы не можем позволить всем этим людям вторгнуться в нашу страну. Когда кто-то прибывает мы должны немедленно, без судов или судебных процессов, вернуть их туда, откуда они приехали", - написал Д. Трамп в Twitter. Ранее Д. Трамп подписал распоряжение о прекращении практики, которая привела к разделению тысяч детей-мигрантов с их родителями. Д. Трамп подписал документ уже через день после того, как он настаивал на необходимости разделения семей. Президента США за решение о разделении критиковали общественные активисты, правозащитные организации и мировые лидеры.

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Новости мира, Депортация, Дональд Трамп, Захватчики, Мигранты, США.
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