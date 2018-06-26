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Калифорния в огне: Из-за лесных пожаров эвакуировано более 3000 человек (Видео)

Пожар в Калифорнии
00:51 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер

Новости мира: Огонь уже уничтожил полторы тысячи гектаров и вплотную подбирается к домам.

Штат страдает одновременно от четырех лесных пожаров. Эвакуированы 3000 человек, огонь вплотную подбирается к домам.

В Калифорнии из-за сильных лесных пожаров эвакуируют людей. Об этом говорится в сюжете ТСН от понедельника, 25 июня, передает Корреспондент.

Отмечается, что американский штат страдает одновременно от четырех лесных пожаров. Несколько поселков на севере региона оказались отрезанными от внешнего мира. Высокое пламя и дым преградили трем тысячам жителей путь к безопасности.

Эвакуировать фермеров пришлось вертолетами.

Ранее сообщалось, что в США в начале июня, спустя полгода после начала возгорания, полностью потушили крупнейший природный пожар в истории штата Калифорния.

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Новости мира, Калифорния, Лес, Пожар, Эвакуация.
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