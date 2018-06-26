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В Калифорнии бушуют лесные пожары: фото и видео

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Пожар в Калифорнии
21:19 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: В Калифорнии 3 тысячи гектаров территории охвачены пожаром, в регионе объявлено чрезвычайное положение и проводится эвакуация.

Более 3000 гектаров леса и 22 сооружения уничтожил пожар в северной Калифорнии. В регионе США начата эвакуация. Объявлено чрезвычайное положение. Об этом сообщает The Weather Channel.

Власти призвали людей экономить воду, чтобы ее можно было использовать для тушения огня.

Под угрозой уничтожения 600 сооружений, по состоянию на сейчас эвакуировано почти 3000 жителей.

 

"Я никогда не видел такого огня", - заявил житель долины Гиги Армитаж.

Низкая влажность и порывистый ветер позволили пожарам быстро распространиться.

В округе Темама также есть проблемы с тушением огня из-за неровной местности и большого количества холмов.

О смерти и травмах не сообщалось.

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Новости мира, Калифорния, Лесные пожары, Пожары, США.
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