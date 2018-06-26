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Путин и Трамп могут встретиться в Хельсинки

Владимир Путин и Дональд Трамп
22:25 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Белый дом рассматривает Хельсинки для будущей встречи Трампа с Путиным.

Переговоры президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина могут пройти в Хельсинки, пишет во вторник газета Politico со ссылкой на информированный источник.

"План потенциальной встречи еще находится на этапе согласования, заявил источник в Белом доме. Но в настоящее время в качестве предполагаемого места встречи рассматривается Хельсинки, столица Финляндии, заявил источник, знакомый с организацией (встречи - ред.)", - пишет газета.

"Все готовятся так, как будто речь пойдет о Хельсинки", - отмечает издание.

Газета отмечает, что Хельсинки "может предложить Путину желаемую нейтральную площадку в стране, довольно близко расположенной от России, чтобы он смог вернуться в Москву к финальному матчу чемпионата мира по футболу 15 июля".

Представитель Белого дома не ответил на просьбу издания прокомментировать эту информацию. Ранее в качестве предполагаемого места встречи двух лидеров называлась Вена.

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Вместе с тем ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о том, что российско-американский саммит может состояться не в Австрии.

"Нет, не мог бы", - сказал Д.Песков, отвечая на просьбу прокомментировать, в какой еще стране может пройти саммит.

Ранее сообщалось, что саммит РФ-США может пройти в Австрии 15 июля. По данным австрийской газеты Kronen Zeitung, несколько дней назад в Вену прибыли российские и американские дипломаты, чтобы договориться о деталях встречи.

Ожидается, что 11-12 июля Д.Трамп проведет в Брюсселе на саммите лидеров стран-участниц НАТО, 13 июля он отправится в Великобританию.

Газета напоминает, что Финляндия не является членом НАТО, а во время "холодной войны" это государство сохраняло нейтралитет.

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Новости мира, Белый дом, Владимир Путин, Дональд Трамп, Россия, США, Хельсинки.
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