Новости США

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 26.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Глава киберполиции: Россия готовит масштабную атаку против Украины
Глава киберполиции: Россия готовит масштабную атаку против Украины
Новости: Денисова требует от властей РФ разблокировать доступ к политзаключенным
Денисова требует от властей РФ разблокировать доступ к политзаключенным
Новости: ЧМ-2018. Результаты матчей 26 июня
ЧМ-2018. Результаты матчей 26 июня
Новости: Землю накроет длительная магнитная буря
Землю накроет длительная магнитная буря
X

Митчелл: США отменили ограничения на поставку оборонной помощи Украине и Грузии

Уэсс Митчелл
23:12 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: США наращивают военные поставки в Грузию и Украину для защиты стран от РФ.

США сняли введенные администрацией предыдущего президента запреты на предоставление Грузии и Украине военную помощь и помогают государствам улучшить их оборонительные возможности. Об этом заявил во вторник помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл, выступая в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

"Защита Запада начинается с усиления наших физических сил обороны. США продемонстрировали свое решение, подтвердив нашу приверженность статьи 5 (НАТО - ред.) и вложив реальные ресурсы в защиту Европы. Мы предоставляем военную помощь Украине, Грузии, Молдове, странам Балтии и другим европейским государствам", - заявил Митчелл.

По его словам, в 2018-м и 2019-м, Администрация Трампа затребовала более 11 млрд долларов на расширение Европейской инициативы сдерживания. 

"Параллельно, мы наращиваем средства самозащиты для государств, находящихся на границе и на которые, в первую очередь, направлены российские военные угрозы - это Украина и Грузия. Мы отменили ограничения предыдущей администрации по повышению оборонной помощи обоим этим государствам для улучшения их защитных возможностей", - заявил помощник госсекретаря США.

Митчелл отметил, что они стремятся "сохранить Украину на пути реформ, среди прочего - призывая ее лидеров принять (закон о - ред.) антикоррупционный суд, отвечающий стандартам МВФ, и установить тарифы на газ на уровне рыночных цен".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Военная помощь, Грузия, Украина, Уэсс Митчелл.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости США

СМИ: США скоро представят КНДР график денуклеаризации Калифорния в огне: Из-за лесных пожаров эвакуировано более 3000 человек (Видео) Трамп отреагировал на изгнание пресс-секретаря Белого дома из ресторана

Последние новости

Олег Винник поделился новым фото, которое обрадовало поклонниц В Apple появилась новая функция для iPad и iPhone Наставник сборной Украины раскритиковал украинских легионеров НБА
Сегодня читают
01 ЧМ-2018. Результаты матчей 25 июня
02 Герман назвала мотивы Януковича приостановить Соглашение Украина-ЕС
03 Землю накроет длительная магнитная буря
04 Российский боксер похвалил Ломаченко
05 В Госдуму РФ внесли законопроект о миграционной амнистии для граждан Украины
Новости сегодня
23:52 Фантастическая гостиница во Вьетнаме заставит вас поверить в сказку (Фото)
23:50 Комментарий лучшего игрока после матча между сборными Ирана и Португалии
23:45 Геращенко: РФ намеренно срывает договоренности о допуске омбудсменов
22:56 Аргентина вырвала победу в матче с Нигерией на ЧМ-2018
22:49 Хлое Кардашьян прокомментировала отношения с Тристаном Томпсоном
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Юг Украины страдает от засухи: что будет с урожаем
Юг Украины страдает от засухи: что будет с урожаем
Новости: Корь в Украине: с начала года умерло двенадцать человек
Корь в Украине: с начала года умерло двенадцать человек
Новости: Гройсман о премиях Нафтогаза: Я считаю, что это "перегиб"
Гройсман о премиях Нафтогаза: Я считаю, что это "перегиб"
Новости: Оля Полякова создала страницу для своих ног в Instagram
Оля Полякова создала страницу для своих ног в Instagram
Добавить комментарий
0