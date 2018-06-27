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Трамп требует от Канады повышения военных расходов

Дональд Трамп
04:55 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Сейчас расходы Канады на оборону составляют около 1% ВВП.

Канада должна увеличить расходы на оборону, чтобы не подрывать безопасность союзников по НАТО.

Об этом говорится в письме президента США Дональда Трампа к премьер-министра Канады Джастина Трюдо, сообщает CBC News.

"Как один из наиболее способных союзников по всему миру и лидер в вопросах безопасности, расходы Канады на оборону менее 2% ВВП подрывают безопасность Альянса и дают повод для оправдания другим членами, которые также не выполняют свои обязательства относительно обороны", - пишет Трамп.

Он отметил "все большее разочарование" в США в отношении членов НАТО, которые не тратят на оборону достаточно. "Во время саммита лидеров стран-членов НАТО в Брюсселе, я ожидаю решительного повторного обещания Канады достичь целей в расходах на оборону, на которые мы все согласились", - отмечает президент США.

По его словам, "США имеют все меньше желания игнорировать неспособность Альянса реагировать на общие вызовы безопасности".

При этом Трамп признал вклад Канады в безопасности по всему миру, в том числе в Ираке, Сирии, Афганистане и миротворческих операциях ООН, однако заявил, что это "не позволяет любому из нас игнорировать обязательства относительно обеспечения НАТО необходимыми ресурсами".

Добавим, что Канада и США в настоящее время находятся в состоянии торговой войны из-за введенной Вашингтоном пошлины на сталь и алюминий, а также отсутствия прогресса в переговорах относительно пересмотра условий Североамериканского соглашения о свободной торговле.

Саммит глав государств-членов НАТО состоится в Брюсселе в следующем месяце.

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Новости мира, Дональд Трамп, Канада, НАТО, Оборонные расходы.
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