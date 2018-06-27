США поставит Испании зенитно-ракетные комплексы Aegis

Соединенные Штаты приняли решение поставить Испании пять многоцелевых зенитно-ракетных комплексов Aegis и запчастей к ним на общую сумму 860 млн долларов.

Об этом объявило управление министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности.

"Предложенный контракт на продажу поддержит внешнеполитические цели и цели национальной безопасности Соединенных Штатов путем укрепления безопасности союзника по НАТО, который является важной силой в обеспечении политической стабильности и экономического прогресса в Европе. Для интересов нацбезопасности США критически важно способствовать Испании в развитии и поддержке сильных возможностей самообороны ", - отмечается в документе.

Разрешение на реализацию указанной договоренности, которое, согласно национальному законодательству, выдает Госдепартамент уже получено. Американская администрация официально сообщила Конгрессу о принятом ею решении экспортировать в Испанию системы Aegis. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение этого нового оружейного контракта и его возможное блокирование.