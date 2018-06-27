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Советник президента США в Москве договаривается о встрече Трампа и Путина

Джон Болтон и Владимир Путин
16:07 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Болтон обсуждает в Москве отношения РФ-США, а также возможность встречи президентов.

Отношения между США и Россией и возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа находятся в центре внимания переговоров, которые проводит в Москве советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, сообщила в среду в Твиттере представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Посланник Болтон встречается с президентом Путиным и другими высокопоставленными официальными лицами для обсуждения отношений между США и Россией, а также возможности для встречи президентов (двух стран)", - написала она.

В Москве и Вашингтоне не отрицают, что Дж.Болтон приехал в российскую столицу, чтобы обсудить возможность встречи президентов России и США. Российская сторона не подтверждала и не опровергала вероятность проведения такого саммита в середине июля.

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Новости мира, Встреча Трампа и Путина, Джон Болтон, РФ, США.
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