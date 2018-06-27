США ввели отмененные раннее санкции против Ирана

Официальный Вашингтон объявил о возобновлении ограничений против Тегерана, которые действовали ранее и были отменены после подписания в июне 2015 года Иранского ядерного соглашения.

Об этом говорится в официальном сообщении Минфина США, распространенном в среду, сообщает корреспондент .

"Агентство управления иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США отозвало общие лицензии "H" и "І" для Ирана, которые были выданы после заключения Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA, Иранского ядерного соглашения - ред.)", - отметили в американском Минфине.

Кроме того, американская сторона внесла изменения в Правила транзакций и санкций относительно Ирана "с целью уменьшения действия общих лицензий, которые позволяют импортирование в США, в том числе, ковров и продуктов питания иранского происхождения". Это также касается кредитных и брокерских услуг.

"Эти мероприятия направлены на продвижение решения президента (США - ред.) от 8 мая 2018 года относительно выхода из JCPOA и возобновления американских санкций, связанных с ядерной активностью (Ирана - ред.), которые были отменены Иранским ядерным соглашением", - сообщили в Министерстве финансов США.