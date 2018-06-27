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Трамп намерен встретиться с Путиным после саммита НАТО

Дональд Трамп
23:22 Ср, 27 Июнь 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Трамп назвал Хельсинки вероятным местом встречи с Путиным после саммита НАТО.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение часа рассчитывает точно узнать, в каком городе он в скором времени встретится с президентом России Владимиром Путиным, сообщает в среду агентство "Блумберг".

"Мы, возможно, встретимся во время моей поездки в Европу... Пока неизвестно, где. Я узнаю это в течение часа", - сказал Д.Трамп, его слова транслировал телеканал Си-Эн-эн.

По данным "Блумберг", Д.Трамп сообщил, что эта встреча, возможно, состоится в Хельсинки после саммита НАТО, запланированного на 11-12 июля.

Также, по информации агентства, Д.Трамп намерен обсудить с российским лидером ситуацию в Сирии и Украине.

Кроме того, американский президент сказал, что пока не получил доклад от своего советника по нацбезопасности Джона Болтона о визите в Москву.

"Джон Болтон сейчас там, он сейчас в России. Я только что просмотрел сообщения СМИ, что он встретился с президентом Путиным. Я пока не видел полного доклада, но действительно кажется, что мы, возможно, встретимся (с В.Путиным – Ред.) где-то в ближайшее время", - отметил он.

Ранее в числе предполагаемых мест встречи двух лидеров называли Вену и Хельсинки.

В середине июля у Д.Трампа запланирован также рабочий визит в Великобританию. Два источника, знакомых с ситуацией, ранее рассказали телеканалу Си-Эн-Эн, что встреча лидеров США и России может состояться 10 июля - до саммита НАТО и визита в Великобританию.

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Новости мира, Владимир Путин, Дональд Трамп, Россия, Хельсинки.
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