Трамп намерен встретиться с Путиным после саммита НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение часа рассчитывает точно узнать, в каком городе он в скором времени встретится с президентом России Владимиром Путиным, сообщает в среду агентство "Блумберг".

"Мы, возможно, встретимся во время моей поездки в Европу... Пока неизвестно, где. Я узнаю это в течение часа", - сказал Д.Трамп, его слова транслировал телеканал Си-Эн-эн.

По данным "Блумберг", Д.Трамп сообщил, что эта встреча, возможно, состоится в Хельсинки после саммита НАТО, запланированного на 11-12 июля.

Также, по информации агентства, Д.Трамп намерен обсудить с российским лидером ситуацию в Сирии и Украине.

Кроме того, американский президент сказал, что пока не получил доклад от своего советника по нацбезопасности Джона Болтона о визите в Москву.

"Джон Болтон сейчас там, он сейчас в России. Я только что просмотрел сообщения СМИ, что он встретился с президентом Путиным. Я пока не видел полного доклада, но действительно кажется, что мы, возможно, встретимся (с В.Путиным – Ред.) где-то в ближайшее время", - отметил он.

Ранее в числе предполагаемых мест встречи двух лидеров называли Вену и Хельсинки.

В середине июля у Д.Трампа запланирован также рабочий визит в Великобританию. Два источника, знакомых с ситуацией, ранее рассказали телеканалу Си-Эн-Эн, что встреча лидеров США и России может состояться 10 июля - до саммита НАТО и визита в Великобританию.