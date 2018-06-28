Новости США

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 28.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Оценивание ВККСУ: Почти двести судей подлежат увольнению
Оценивание ВККСУ: Почти двести судей подлежат увольнению
Новости: Трамп намерен встретиться с Путиным после саммита НАТО
Трамп намерен встретиться с Путиным после саммита НАТО
Новости: ЧМ-2018. Результаты матчей 27-го июня
ЧМ-2018. Результаты матчей 27-го июня
Новости: Мода 2018: как менялись идеалы красоты за последний век (Фото)
Мода 2018: как менялись идеалы красоты за последний век (Фото)
X

США убеждают Европу сохранить санкции против России

Россия - США
00:48 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: США активно убеждают европейских партнеров сохранить санкции против России.

Администрация США прилагает серьезные усилия, чтобы убедить европейских партнеров оставить в силе ограничительные меры против РФ, заявил в среду госсекретарь США Майк Помпео.

По сообщению телеканала Эй-Би-Си, глава госдепа отметил, что Вашингтон "делает активные усилия" в этом направлении, в особенности - в случае с Италией, правительство которой скептически относится к подобным ограничительным мерам.

По словам М.Помпео, сейчас он больше чем ранее верит, что эти усилия США увенчаются успехом.

Говоря о готовящейся встрече президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина, П.Помпео выразил уверенность, что американский лидер "ясно даст понять, что вмешательство в наши выборы совершенно недопустимо".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Европа, Италия, Майк Помпео, Россия, Санкции.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости США

Трамп одобрил ограничения иностранных инвестиций в высокотехнологичные компании США поставит Испании зенитно-ракетные комплексы Aegis Трамп требует от Канады повышения военных расходов

Последние новости

Эти летние ягоды помогут вам похудеть Минюст США одобрил покупку Walt Disney Co. активов 21st Century Fox Неизвестный японский иллюстратор рисует эмоции, которые не выразишь словами (Фото)
Сегодня читают
01 Сборная Германии определилась с главным тренером после ЧМ-2018
02 Еще одна отставка тренера на ЧМ-2018
03 Ким Кардашьян опубликовала полуголую фотографию, нарушив свое обещание
04 "Челси" предложил € 23 млн за лидера сборной России
05 Сербия 0:2 Бразилия: события матча
Новости сегодня
01:50 Дженна Дьюэн показала на шоу Джимми Фэллона роскошное декольте
01:49 Маск еще раз высказался в поддержку межпланетной колонизации
01:35 На эти продукты стоит обратить особое внимание сердечникам
01:32 Ученые: Вероятнее всего, мы одиноки во Вселенной
01:03 В США преступники сожгли питомник рептилий, украв уникального белого аллигатора (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: США убеждают Европу сохранить санкции против России
США убеждают Европу сохранить санкции против России
Новости: В Украине реальная зарплата выросла вместе с долгами
В Украине реальная зарплата выросла вместе с долгами
Новости: Опубликован закон о запуске работы Антикоррупционного суда
Опубликован закон о запуске антикорсуда
Новости: Технологии DARPA, которые будут использоваться в боевых машинах будущего
Технологии DARPA, которые будут использоваться в боевых машинах будущего
Добавить комментарий
0