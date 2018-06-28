В США преступники сожгли питомник рептилий, украв уникального белого аллигатора (Видео)
Новости мира: Во Флориде заживо сгорели 43 аллигатора, уникальный белый аллигатор исчез.
В американском штате Флорида в питомнике с рептилиями Animal Crossings пожар унес жизнь 43 аллигаторов, а уникальный и знаменитый обитатель питомника - белый аллигатор - исчез.
Об этом сообщили владельцы питомника и местная полиция в Facebook. Как передает ТСН, в полиции считают, что аллигатора с белой чешуей и голубыми глазами похитили, а пожар устроили, чтобы замести следы.
Рептилию звали Снежок, а его необычный окрас обусловлен лейкизмом.
Хозяин животного уверен, что преступники не смогут продать Снежка, хоть его стоимость и составляет около 100 тысяч долларов. Ученые со всего мира знают только о десяти белых аллигаторах.
Хозяин Снежка опасается, что, не сумев продать аллигатора, преступники или убьют животное, или выпустят его в водоем, где тому грозит гибель.
Владелец питомника показывал Снежка во время детских экскурсий, рассказывая на его примере о причинах школьной травли. "Я говорил: "Посмотрите, мы все разные". Вы смотрите на Снежка и говорите, что он крутой, но я готов заключить пари, что другие аллигаторы смотрят на него и считают, что он отвратителен", - говорил он местному изданию Daily Commercial.
Инцидент был квалифицирован как поджог, жестокое обращение с животными и кража со взломом. Владельцы питомника Робби и Стивен Кеге попросили 42 тысячи своих подписчиков о помощи в распространении информации и поиске преступников.