В США преступники сожгли питомник рептилий, украв уникального белого аллигатора (Видео)

В американском штате Флорида в питомнике с рептилиями Animal Crossings пожар унес жизнь 43 аллигаторов, а уникальный и знаменитый обитатель питомника - белый аллигатор - исчез.

Об этом сообщили владельцы питомника и местная полиция в Facebook. Как передает ТСН, в полиции считают, что аллигатора с белой чешуей и голубыми глазами похитили, а пожар устроили, чтобы замести следы.

Рептилию звали Снежок, а его необычный окрас обусловлен лейкизмом.

Хозяин животного уверен, что преступники не смогут продать Снежка, хоть его стоимость и составляет около 100 тысяч долларов. Ученые со всего мира знают только о десяти белых аллигаторах.

Хозяин Снежка опасается, что, не сумев продать аллигатора, преступники или убьют животное, или выпустят его в водоем, где тому грозит гибель.

Владелец питомника показывал Снежка во время детских экскурсий, рассказывая на его примере о причинах школьной травли. "Я говорил: "Посмотрите, мы все разные". Вы смотрите на Снежка и говорите, что он крутой, но я готов заключить пари, что другие аллигаторы смотрят на него и считают, что он отвратителен", - говорил он местному изданию Daily Commercial.

Инцидент был квалифицирован как поджог, жестокое обращение с животными и кража со взломом. Владельцы питомника Робби и Стивен Кеге попросили 42 тысячи своих подписчиков о помощи в распространении информации и поиске преступников.