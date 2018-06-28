Новости США

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 28.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Сразу четыре министерства начали работать над противодействием буллингу в школах
Сразу четыре министерства начали работать над противодействием буллингу в школах
Новости: Парубий хочет, чтобы США приняли участие в модернизации Украинской ГТС
Парубий хочет, чтобы США приняли участие в модернизации Украинской ГТС
Новости: ЧМ-2018. Результаты матчей 27-го июня
ЧМ-2018. Результаты матчей 27-го июня
Новости: Мода 2018: как менялись идеалы красоты за последний век (Фото)
Мода 2018: как менялись идеалы красоты за последний век (Фото)
X

Болтон: Позиция США по оккупированному Крыму не изменится

Джон Болтон
05:57 Сегодня Телеграф

Новости мира: США не изменят позицию относительно аннексии Крыма.

На встрече президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина, которая готовится, не будет изменена позиция Вашингтона по вопросу непризнания незаконной российской аннексии Крыма.

Об этом 27 июня на пресс-конференции заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, передает Украинская правда со ссылкой на "Радио Свобода".

"Это не соответствует позиции Соединенных Штатов (признание аннексии - ред.)", - заявил Болтон во время визита в Москву, где он встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон договорились о времени и месте проведения саммита Россия-США.

В Кремле не исключают, что президенты РФ и США по итогам встречи могут принять какое-то совместное заявление, касающееся двусторонних отношений и совместных действий на международной арене.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Владимир Путин, Джон Болтон, Дональд Трамп, Оккупированный Крым.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости США

В Техасе в больнице произошел взрыв: есть погибший Трамп одобрил ограничения иностранных инвестиций в высокотехнологичные компании США поставит Испании зенитно-ракетные комплексы Aegis

Последние новости

Симптомы, при наличии которых пора задуматься о визите к психиатру Странный аккаунт в соцсети или смерть тоже любит селфи (Фото) Архивные снимки британских женщин во времена Первой мировой войны
Сегодня читают
01 Сборная Германии определилась с главным тренером после ЧМ-2018
02 Еще одна отставка тренера на ЧМ-2018
03 Ким Кардашьян опубликовала полуголую фотографию, нарушив свое обещание
04 "Челси" предложил € 23 млн за лидера сборной России
05 Сербия 0:2 Бразилия: события матча
Новости сегодня
06:38 СМИ: США сократили финансирование контртеррористического управления ООН
06:30 Японские исследователи показали летающего робота, трансформирующегося в полете
06:23 Официальный курс валют на 28 июня
06:19 Постпред США раскритиковала контртеррористическое управление ООН
06:12 Забавные картинки, которые поднимут настроение и развеселят
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: США убеждают Европу сохранить санкции против России
США убеждают Европу сохранить санкции против России
Новости: Болтон: Позиция США по оккупированному Крыму не изменится
Болтон: Позиция США по оккупированному Крыму не изменится
Новости: Президент Ирана заявил о готовности оказывать давление на США
Президент Ирана заявил о готовности оказывать давление на США
Новости: Технологии DARPA, которые будут использоваться в боевых машинах будущего
Технологии DARPA, которые будут использоваться в боевых машинах будущего
Добавить комментарий
0