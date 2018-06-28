Болтон: Позиция США по оккупированному Крыму не изменится

На встрече президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина, которая готовится, не будет изменена позиция Вашингтона по вопросу непризнания незаконной российской аннексии Крыма.

Об этом 27 июня на пресс-конференции заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, передает Украинская правда со ссылкой на "Радио Свобода".

"Это не соответствует позиции Соединенных Штатов (признание аннексии - ред.)", - заявил Болтон во время визита в Москву, где он встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон договорились о времени и месте проведения саммита Россия-США.

В Кремле не исключают, что президенты РФ и США по итогам встречи могут принять какое-то совместное заявление, касающееся двусторонних отношений и совместных действий на международной арене.