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Постпред США раскритиковала контртеррористическое управление ООН

Никки Хэйли
06:19 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: Постпред США выступила с критикой в ​​адрес контртеррористического управления ООН.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли подвергла критике решение контртеррористического управления ООН, возглавляемого бывшим российским дипломатом и заместителем генерального секретаря Владимиром Воронковым, о недопуске представителей неправительственных организаций на часть дискуссий в рамках форума глав контртеррористических ведомств стран всемирной организации, открывающегося в чертвер в Нью Йорке. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном в среду на сайте постпредства США при ООН.

"Это возмутительно, что новое контртеррористическое управление ООН в своем первом значительном акте решает блокировать доступ для неправительственных организаций, — приводятся в пресс-релизе слова Хейли. — Нет другого разумного объяснения, почему ООН пытается подвергнуть эту конференцию цензуре, кроме как то, что она подверглась политическому давлению со стороны группы бесчестных стран, к которым нет доверия в вопросах борьбы с терроризмом, таких как Россия, Сирия, Иран, Куба и Венесуэла, для которых ограничения доступа и блокировки участия гражданского общества является нормой".

По мнению Хейли, данное решение является "злоупотреблением со стороны нового контртеррористического управления ООН и пятном на записях ООН о прозрачности и вовлеченности гражданского общества". В связи с этим, отметила американский постпред США решили снизить уровень своего представительства на конференции.

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Новости мира, Контртеррористическое управление, Никки Хейли, Нью-Йорк, ООН.
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