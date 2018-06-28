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Помпео: Ни для кого не является сюрпризом, что протесты в Иране продолжаются

Майк Помпео
06:47 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Госсекретарь США прокомментировал массовые протесты в Иране

Официальный Вашингтон считает закономерными вспышки массовых протестов в Иране, связанных с ухудшением экономических условий в стране, и призывает официальную власть в Тегеране прекратить попытки физического подавления демонстраций.

Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Майка Помпео, распространенном в среду, передает собственный корреспондент Укринформа.

"Иранское правительство тратит ресурсы собственных граждан – как на свой авантюризм в Сирии, поддержку организаций "Хизбалла", "ХАМАС" и "Хути", так и на амбиции бесполезного расширения ядерной программы. Это только усилит страдания иранского народа", - отметил глава внешнеполитического ведомства США.

Он подчеркнул, что массовые волнения возникли закономерно. "Это не является сюрпризом ни для кого, что протесты в Иране продолжаются", - сказал Помпео.

Госсекретарь США подчеркнул, что иранский народ требует от своих лидеров "распределять богатство страны в соответствии с законными требованиями".

Глава Госдепартамента также выразил возмущение попытками иранского правительства силой подавить протесты в стране.

"Мы осуждаем практику правительства по подавлению демонстраций, заключение протестующих и игнорирование ожиданий иранцев. Народ Ирана устал от коррупции, несправедливости и некомпетентности своих лидеров. Мир слышит их голос", - подчеркнул Помпео.

Как сообщалось ранее, в последние дни Ираном прокатились массовые антиправительственные демонстрации, вызванные ухудшением экономических условий и резким падением курса национальной валюты.

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Новости мира, Иран, Майк Помпео, Падение курса риала, Протесты.
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