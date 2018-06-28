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Трамп настаивает на сохранении производства Harley-Davidson в США

Harley-Davidson
07:31 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Дональд Трамп вновь заявил о необходимости сохранить производство Harley-Davidson в США.

Президент США Дональд Трамп в среду в очередной раз раскритиковал намерения компании Harley-Davidson перенести часть производства за рубеж из-за пошлин ЕС в отношении Соединенных Штатов.

"Harley-Davidson должна оставаться в Америке на 100% с теми людьми, которые привели вас к успеху. Я сделал так много для вас, и затем я получаю это. Другие компании возвращаются назад (в США - ред.), откуда они и произошли. Ни мы, ни ваши покупатели этого не забудем, а также и другие счастливые конкуренты", - написал Д.Трамп в своем Twitter.

Накануне американский лидер также заявил, что "Harley-Davidson никогда не должны выпускаться в других странах". По мнению Д.Трампа, это приведет к тому, что мотоциклы "утратят свою ауру, и их обложат пошлинами, как никогда раньше".

Harley-Davidson придется вывести производство из США

На прошлой неделе компания Harley-Davidson, являющаяся производителем мотоциклов, заявила о намерении частично перенести свое производство из США. Такое решение было связано с тем, что ЕС ввел пошлины в ответ на торговые меры Вашингтона.

22 июня в ЕС начали действовать пошлины в размере 25% на товары американского экспорта общим объемом 2,8 млрд евро. Эта мера стала ответом на решение Вашингтона ввести с 1 июня пошлины на импорт европейской стали и алюминия.

Спустя 4 дня после введения Евросоюзом ответных пошлин компания Harley-Davidson объявила о намерении запустить дополнительные мощности на фабриках в Бразилии, Таиланде и Индии. По сообщению западных СМИ, в Harley-Davidson посчитали, что пошлины со стороны ЕС приведут к удорожанию продукции компании в среднем на $2200 для каждого европейского покупателя.

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Новости мира, Harley-Davidson, Дональд Трамп, Производство Harley-Davidson, США.
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