Еще один штат США признал Голодомор геноцидом

Американский штат Огайо признал Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа.

Об этом в Facebook сообщает посольство Украины в США.

Соответствующую прокламацию выдали губернатор штата Джон Касич и вице-губернатор Мари Тейлор.

"85 лет назад коммунистический режим Иосифа Сталина создал искусственный голод с целью подавить сопротивление украинском, которые противостояли власти коммунистов и коллективизации частных хозяйств. Голодомор был спланированным актом геноцида украинской нации. Это привело к гибели от 5 до 12 милилонов человек", - говорится в документе.

Прокламация провозглашает 2018 год годом памяти жертв этой трагедии в Огайо.

На сегодня Голодомор признан геноцидом в 12 штатах.