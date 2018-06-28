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Еще один штат США признал Голодомор геноцидом

Голодомор 1932-1933 годов
07:57 Сегодня Телеграф
pravda.com.ua

Новости мира: Руководство американского штата Огайо признало Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа.

Американский штат Огайо признал Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа.

Об этом в Facebook сообщает посольство Украины в США.

Соответствующую прокламацию выдали губернатор штата Джон Касич и вице-губернатор Мари Тейлор.

"85 лет назад коммунистический режим Иосифа Сталина создал искусственный голод с целью подавить сопротивление украинском, которые противостояли власти коммунистов и коллективизации частных хозяйств. Голодомор был спланированным актом геноцида украинской нации. Это привело к гибели от 5 до 12 милилонов человек", - говорится в документе.

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Прокламация провозглашает 2018 год годом памяти жертв этой трагедии в Огайо.

На сегодня Голодомор признан геноцидом в 12 штатах.

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Новости мира, Геноцид, Голодомор, Голодомор 1932-1933, Огайо, США.
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