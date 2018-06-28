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В Белом доме вслед за Кремлем подтвердили встречу Трампа и Путина

Белый дом
17:11 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Белый дом подтвердил дату и место встречи Трампа с Путиным, а так же назвал предмет обсуждения лидеров стран.

Официальный Вашингтон подтвердил обнародованную ранее Кремлем информацию о встрече президентов США и России в финской столице Хельсинки 16 июля.

Об этом говорится в кратком заявлении спикера Белого дома, обнародованном в четверг.

"Президент Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин встретятся 16 июля 2018 года в Хельсинки, Финляндия", - отмечается в документе.

Путин и Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки
Путин и Трамп встретятся 16 июля в ХельсинкиЧитать полностью

Относительно содержания переговоров в заявлении американской стороны коротко отмечается: "Лидеры обсудят отношения между Соединенными Штатами и Россией и пакет вопросов национальной безопасности".

Таким образом, встреча американского и российского лидеров произойдет после участия президента США в саммите НАТО, который состоится в Брюсселе 11-12 июля, а также после визита Трампа в Великобританию. В этой связи со стороны европейских партнеров США, а также в политических кругах в Вашингтоне звучала обеспокоенность, чтобы саммит президентов США и России не был спланирован перед этими важными событиями в Европе. Это было важно с точки зрения формирования общей позиции перед переговорами с российским президентом.

Решение о времени и месте встречи, а также ее наполнение было принято после визита советника по вопросам национальной безопасности Белого дома Джона Болтона в российскую столицу. Он провел ряд встреч, в том числе лично с президентом Путиным.

При этом не исключено, что повестка дня переговоров также будет обсуждена до саммита на встрече глав внешнеполитических ведомств РФ и США.

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Новости мира, Встреча Трампа и Путина, Дональд Трамп и Владимир Путин, Хельсинки.
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