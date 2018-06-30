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Конгрессмен США: Встреча Трампа с Путиным в Хельсинки это насмешка над историей

Стени Хоер
14:44 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: Конгрессмен США назвал встречу Трампа и Путина в Хельсинки "насмешкой над историей".

Партийный организатор демократов в Конгрессе США Стени Хоер назвал "насмешкой над историей" выбор местом для встречи Трампа и Путина город Хельсинки.

"То, что президент Трамп планирует встретиться с президентом Путиным в Хельсинки в следующем месяце – насмешка над историей", - заявил Хоер, сообщает "Голос Америки".

Он напомнил: "Именно в Хельсинки в 1975 году тридцать пять стран, включая Советский Союз, договорились уважать права человека и основополагающие свободы своих народов".

"Теперь президент Путин еще раз превратил Россию в автократию, где права людей, в частности ЛГБТ и прессы, значительно сократились", - отмечает конгрессмен.

Такого же мнения придерживается и Орест Дейчакивский, бывший советник Хельсинской комиссии.

Он отметил, что Россия нарушает каждый из 10 принципов ОБСЕ, которые были тогда заложены, по отношению к Украине.

"Иронично, что саммит состоится в Хельсинки. Россия является подписантом Хельсинкского заключительного акта. В отношении Украины, она нарушает каждый из десяти основополагающих принципов ОБСЕ, заверенных Заключительным актом, включая территориальную целостность, нерушимость границ, равенство суверенитетов и воздержание от использования силы", - написал Дейчакивский.

Хоер также в резких выражениях призвал Трампа поднять на встрече вопросы защиты Россией прав человека, а также ее действий в Украине и Сирии.

"Если президент США проведет встречу с Путиным, с его стороны будет безответственно не поднять вопрос проблем России с защитой прав человека. В то же время, он должен противостоять президенту Путину по вопросу вмешательства России в наши выборы и настаивать на том, чтобы Россия прекратила оккупацию Крыма и действия по дестабилизации на востоке Украины и в Сирии. Если президент Трамп проигнорирует эти вопросы, это станет его отказом выполнять свои обязанности", - говорится в заявлении конгрессмена.

Как сообщалось ранее, встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина пройдет в Хельсинки 16 июля.

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Новости мира, Владимир Путин, Дональд Трамп, Стени Хоер, Хельсинки.
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