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Новости: США эвакуировали более 10 человек из Китая из-за "акустических атак"
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США эвакуировали более 10 человек из Китая из-за "акустических атак"

США и Китай
03:59 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: Более десятка сотрудников американской дипмиссии в Китае были срочно возвращены в Соединенные Штаты.

Госдеп вернул в США 11 сотрудников американской дипмиссии в Китае из-за «акустических атак».

Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, восемь человек были эвакуированы из представительства США в Гуанчжоу, один человек из консульства в Шанхае и два человека из посольства в Пекине.

Как отмечается, у пострадавших от предполагаемых атак обнаружены такие же симптомы, что и у сотрудников посольства США в Гаване.

Ранее сообщалось, что два сотрудника консульства США в КНР эвакуированы из-за акустической атаки.

Как отмечалось, сотрудники были эвакуированы после жалоб на самочувствие из-за неустановленного акустического воздействия.

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