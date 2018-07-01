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США эвакуировали более 10 человек из Китая из-за "акустических атак"
Новости мира: Более десятка сотрудников американской дипмиссии в Китае были срочно возвращены в Соединенные Штаты.
Госдеп вернул в США 11 сотрудников американской дипмиссии в Китае из-за «акустических атак».
Об этом сообщает The New York Times.
По данным издания, восемь человек были эвакуированы из представительства США в Гуанчжоу, один человек из консульства в Шанхае и два человека из посольства в Пекине.
Как отмечается, у пострадавших от предполагаемых атак обнаружены такие же симптомы, что и у сотрудников посольства США в Гаване.
Ранее сообщалось, что два сотрудника консульства США в КНР эвакуированы из-за акустической атаки.
Как отмечалось, сотрудники были эвакуированы после жалоб на самочувствие из-за неустановленного акустического воздействия.
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