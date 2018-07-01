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Cаудовская Аравия пообещала Трампу увеличить добычу нефти
07:56 Сегодня Телеграф
Новости мира: Саудовская Аравия подтвердила, что имеет резерв для увеличения нефтедобычи на 2 млн баррелей в день.
В случае необходимости Саудовская Аравия может использовать имеющиеся резервы для наращивания добычи нефти, это в беседе с президентом США Дональдом Трампом обещал король Саудовской Аравии Салман, сообщил Белый дом.
"В ответ на утверждение президента (Д.Трампа - ред.) о дефиците на нефтяном рынке король Салман подтвердил, что королевство располагает резервом добычи в 2 млн баррелей в день, который может быть использован в случае необходимости для стабилизации рынка", - уточняется в заявлении, распространенном Белым домом.
Д.Трамп ранее по итогам беседы с Салманом объявил, что король обещал ему увеличить ежедневную добычу нефти на 2 млн баррелей.
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