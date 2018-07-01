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Болтон: Ядерная программа КНДР может быть ликвидирована в течении года

Джон Болтон
23:15 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: Советник Трампа Джон Болтон сообщил, что госсекретарь Майк Помпео вскоре начнет обсуждать с северокорейскими официальными лицами детали разоружения.

Большая часть северокорейских программ разработки ядерного, химического и биологического оружия может быть ликвидирована в течение года.

Такое мнение советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон высказал CBS News, передает Голос Америки.

По его словам, если Пхеньян уже принял "стратегическое решение" закрыть свою оружейную программу, и "они настроены на сотрудничество, мы можем продвигаться очень быстро".

"Физически мы могли бы ликвидировать подавляющую часть их программ в течение года", - сказал Болтон.

В то же время советник Трампа отказался комментировать публикацию The Washington Post о том, что Северная Корея пытается завуалировать и скрыть свою ядерную программу даже после того, как северокорейский лидер Ким Чен Ын на июньском саммите в Сингапуре с президентом США Дональдом Трампом согласился "работать в направлении денуклеаризации Корейского полуострова".

"Мы очень хорошо уяснили модели поведения Северной Кореи на протяжении десятилетий ее переговоров с США. Мы точно знаем, каковы риски того, что они будут использовать переговоры, чтобы затянуть время для продолжения программ создания ядерного, химического, биологического оружия и баллистических ракет. Никакого прекраснодушия у группы, которая этим занимается, нет", - сказал Болтон.

В декларации, подписанной Ким Чен Ыном и Трампом в Сингапуре, не указывается, каким образом и когда Пхеньян может закрыть свою ядерную программу.

Болтон сообщил, что госсекретарь Майк Помпео вскоре начнет обсуждать с северокорейскими официальными лицами детали разоружения. Он выразил оптимизм по поводу способности Ким Чен Ына провести денуклеаризацию.

"Ким Чен Ын в Сингапуре несколько раз подчеркнул, что он отличается от предыдущих режимов. Теперь пусть их действия говорят сами за себя", - сказал Болтон.

Напомним, ранее NBC News со ссылкой на данные разведки американских спецслужб сообщал, что Северная Корея увеличивает производство обогащенного урана для создания ядерного оружия, несмотря на заявления Пхеньяна о "неизменной и устойчивой воле" к денуклеаризации Корейского полуострова.

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Новости мира, Денуклеаризация, Джон Болтон, Ким Чен Ын, КНДР.
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