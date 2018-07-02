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Гравитационную бомбу испытывают в США

B61-12
07:56 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: В США провели успешные летные испытания новой гравитационной авиабомбы.

Военно-воздушные силы (ВВС) США совместно с Национальным управлением ядерной безопасности (NNSA) в начале этого месяца провели испытания неядерного варианта гравитационной бомбы B61-12. Об этом сообщает Military.com.

"По словам официальных лиц, 9 июня на тестовом полигоне Tonopah в штате Невада были проведены два летных испытания неядерной системы B61-12", - говорится в сообщении. Генерал Майкл Луттон также сообщил, что эти квалификационные летные испытания демонстрируют, что дизайн B61-12 соответствует системным требованиям и демонстрирует прогресс программы B61-12 в соответствии с требованиями национальной безопасности.

"Испытания являются частью серии совместных испытаний, с целью продемонстрировать как способность самолета доставлять боеприпасы, так и неядерные функции данного вооружения", - говорится в сообщении. Также эту же бомбу успешно испытали в мае. Всего было проведено 26 инженерных, опытно-конструкторских и управляемых летных испытаний.

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Новости мира, Авиабомба, ВВС, Гравитационные боеприпасы, Испытания, США.
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