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Трамп: ОПЕК манипулирует ценами на нефть

Дональд Трамп
08:34 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости мира: В интервью Дональд Трамп обвинил ОПЕК в манипуляции цен на нефть и пригрозил санкциями европейским странам, торгующим с Ираном.

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что мировыми ценами на нефть манипулирует ОПЕК.

В ответ на вопрос ведущей о том, манипулирует ли кто-либо нефтяными ценами, президент сказал: "ОПЕК, и лучше бы это было прекращено, поскольку мы защищаем те страны, многие из тех стран, которыми ОПЕК манипулирует".

В ответ на вопрос о том, будет ли Вашингтон вводить санкции против тех европейских стран, которые будут продолжать торговые отношения с Ираном, Д.Трамп сказал: "Да, конечно. Мы это сделаем, безусловно".

США ранее заявили о выходе из соглашения по иранской ядерной программе и восстановлении санкционного режима против Тегерана. Одновременно США заявили, что под санкции попадут также страны, которые продолжат деловые связи с Ираном.

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Все по теме:

Новости мира, Дональд Трамп, Нефть, ОПЕК, США, Цены.
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